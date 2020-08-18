Продолжается проект по проведению серологических тестов в связи с коронавирусом среди случайно отобранных людей.

Об этом сказала глава рабочей группы по микробиологии Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Гумрал Алекперова, передает Trend.

По ее словам, проведение серологических тестов еще не началось, в настоящее время обзваниваются случайно отобранные граждане.

«Граждане обзваниваются из колл-центра TƏBİB, и в случае их согласия медперсонал выедет по адресу и возьмет у них пробы крови. В общей сложности подразумевается проведение анализов 1500 граждан. Проект планируется завершить к началу сентября», — сказала Алекперова.

Она подчеркнула, что такие тесты также полезны для граждан, так как они определяют, перенесли ли они заболевание.

Minval.az