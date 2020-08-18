В рамках эффективной работы с заключенными в исправительных учреждениях создаются клубы, библиотеки, радиоузлы, телевизионные комнаты, спортплощадки и они будут оснащены соответствующим оборудованием (кинопроекторами, радиотехникой, книжным фондом, спортивными принадлежностями, телевизорами и т.д.).

Это нашло отражение в утвержденной Министерством юстиции «Инструкции об организации воспитательной работы с осужденными к наказанию в виде лишения свободы на определенный срок и пожизненного лишения свободы и оказании им психологической помощи».

В соответствии с инструкцией, в воспитательной работе с заключенными будут использоваться такие средства общественного влияния, как общественно-полезный труд, общее и профессиональное образование, профессиональная подготовка.

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