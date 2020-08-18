В поселке Новханы Абшеронского района из оборота было изъято около 1 тонны конопли.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД), в Главное управление по борьбе с организованной преступностью поступила информация о том, что в одном из частных хозяйств в поселке Новханы выращивают коноплю.

В результате операции, проведенной сотрудниками Главного управления, во время процесса культивации конопли были задержаны жители Сабунчинского района города Баку Чингиз Талыбзаде и Самир Мирзоев. В ходе проверки теплицы, арендованной ими в поселке, были обнаружены 1813 кустов конопли общим весом 970 кг и 105 гр героина.

По факту в возбуждено уголовное дело. Ч.Талыбзаде и С.Мирзоев привлечены к следствию в качестве обвиняемых. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

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