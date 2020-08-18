Чтобы предотвратить повторение произошедшей аварии в энергосистеме в 2018 году, «Азерэнержи» разрабатывает новую микропроцессорную релейную защиту и модернизированную систему противоаварийной автоматики для ограничения и полного исключения аварийных режимов. Благодаря обновленной системе любая возможная авария на электростанции, подстанции или на линии, будет автоматически локализована, что предотвратит охват всей системы менее чем за секунду. Установлено все импортное оборудование для современной микропроцессорной системы противоаварийной автоматики, 90% которой введено в эксплуатацию, а в других ведутся наладочные работы. При этом новая система применяется непосредственно на всех электростанциях и подстанциях, построенных и реконструированных за последние два года. На старых электростанциях и подстанциях, которые не реконструировались, система электромеханической защиты заменяется современной системой. Также на старых станциях и подстанциях создается локальная SCADA-система, интегрированная в Центральную диспетчерскую SCADA-систему.

Наряду с новой противоаварийной автоматики и микропроцессорной релейной защитой, «Азерэнержи» также реализует серьезные проекты в области реконструкции системы диспетчерского управления SCADA, частотного регулирования и компенсации реактивной мощности.

Следует отметить, Азербайджанская теплоэлектростанция, на которой произошла авария в 2018 году, за последние два годаполностью реконструирована. При этом реконструкция, ремонт и восстановительные работы проведены и продолжаются на 12 электростанциях и более чем на 20 подстанциях.

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