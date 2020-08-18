Азербайджан поддерживает деятельность Турции в Восточном Средиземноморье. Об этом заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Комментируя заявления МИД Армении о деятельности Турции в Восточном Средиземноморье, Гаджиев подчеркнул, что Армения, вместо устранения последствий своей агрессорской политики, продолжает делать глупые заявления.

Настоящим намерением официального Еревана является сокрытие своей оккупационной политики, сказал Гаджиев.

Он напомнил, что Армения страна, на государственном гербе которой все еще отражена гора Агры, и которая почти 30 лет держит под военной оккупацией признанные на международном уровне территории Азербайджана.

«Это заявление является крайним пределом лицемерия и попыткой вмешательства в вопросы, не касающиеся Армении. Я думаю, что каждый должен знать свое место и не переходить рамки», — сказал Гаджиев.

Гаджиев отметил, что заявления армянских властей в связи с Севрским договором еще раз показывают, что эта страна все еще остается заложником прошлого, и не способна отложить необоснованную ненависть, научиться жить с соседями в условиях мира.

Турция и Азербайджан всегда рядом друг с другом, и в радостные, и в печальные дни, отметил Гаджиев.

«Азербайджан однозначно поддерживает деятельность Турции в Восточном Средиземноморье. Считаю, что Турция в соответствии с международным правом защищает свои права, интересы и выгоду в регионе», — сказал Гаджиев.

Minval.az