С сегодняшнего дня начинают действовать очередные послабления в жесткий карантинный режим, действующий в 13 городах и районах страны, включая Баку.

Согласно решению Оперштаба при Кабмине Азербайджана от 15 августа, с 18 августа в рамках послаблений разрешается оказание клиентам услуг на открытых террасах кафе и ресторанов с 9:00 до 22:00.

При этом за одним столом не может находиться одновременно более 6 человек. Кроме того, не разрешается использование кальянного оборудования при обслуживании посетителей на объектах общественного питания.

Minval.az