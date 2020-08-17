Сегодня легендарному певцу и музыканту Муслиму Магомаеву исполнилось бы 78 лет.

Азербайджанский и российский оперный и эстрадный исполнитель родился 17 августа 1942 года в Баку.

Магомаев стал настоящей звездой в Советском Союзе и его песни и по сей день любимы во всем мире. Каждый год у памятника великому певцу в Москве в сквере на пересечении Елисеевского и Вознесенского переулков напротив дома, где жил Магомаев, почитатели таланта и знаменитые коллеги музыканта собираются и с теплотой вспоминают его.

В этом году даже пандемия не помешала такой традиции и к монументу исполнителя пришла его супруга Тамара Синявская, его близкий друг президент Crocus Group Араз Агаларов и поклонники творчества. Об этом пишет «Москва-Баку».

Каждый год день рождения Муслима Магомаева его супруга Тамара Синявская проводит в Баку, где и захоронен исполнитель, но из-за закрытия границ и пандемии в этом году артистка не смогла соблюсти такую традицию: «Эта духовная связь не прерывается, и не только моя, но и его друзей и поклонников, которых у Муслима Магомаева несметное количество. Сегодня в связи с пандемией некоторые все-таки соблюдали правила по поводу масок, но в большинстве народ хотел счастья и солнца, и он нам его подарил. Вы видели, когда мы там все собрались, выглянуло огромное солнце, красивое и теплое, без всякого ветра.

Каждый год 17 августа я бываю в Баку, я не знаю, как проходят здесь такие встречи и поздравления людей, которые до сих пор несут в своем сердце! Аплодисменты для меня были немного неожиданными, но я поняла, что они уместны», — сказала Тамара Синявская.

Близкий друг Муслима Магомаева, президент Crocus Group Араз Агаларов поделился своими воспоминания о великом артисте, а также рассказал, почему Эмин Агаларов, который всегда в этот знаменательный день присутствует у памятника Муслиму Магометовичу, не смог в этот раз посетить мероприятие в российской столице.

«Если вы вспомните, он почти 20 лет не пел, я не знаю второго такого артиста, про которого бы помнили спустя столько времени отсутствия, тепло вспоминали и с таким уважением бы относились слушатели и поклонники.

Эмин всегда в этот день присутствует в Москве. У него получилась вынужденная поездка, он вылетел за детьми и не смог вернуться обратно в связи с закрытием границ. Поэтому по независящим от него причинам он не мог присутствовать. Эмин всегда помнит этот день, находятся рядом, созванивается с Тамарой, поддерживает ее».

Также Араз Агаларов рассказал и о Международном конкурсе вокалистов имени М. Магомаева, который должен был пройти в этом году в Москве, но из-за пандемии коронавируса был перенесен.

«Что касается конкурса, он состоится 23-24 апреля, — отметил Агаларов. — Конкурс отменять не будут, к нему привыкли, и не только у нас в стране, а практически во всем мире о нем знают», — сказал Агаларов, а на вопрос, планируются ли еще какие-то памятные мероприятия, связанные с именем Магомаева, ответил:

«Ничего нового мы придумывать не будем, у нас есть две даты — одна радостная -17 августа, другая печальная — 25 октября»,- сказал Араз Агаларов.

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