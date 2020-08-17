Кабинет министров утвердил «Порядок создания и использования страховых резервов по обязательному медицинскому страхованию».

Документ определяет создание и порядок использования страховых резервов по обязательному медицинскому страхованию, сообщает АПА.

Согласно Порядку, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию создает страховые резервы в объеме 4 процентов от финансовых ресурсов Фонда обязательного медицинского страхования с целью обеспечения стабильности его деятельности по страховым операциям.

Использование страховых резервов допускается решением Правления Агентства с учетом требований настоящего Порядка.

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