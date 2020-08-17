«В плане посещения школ учениками мы производим сокращения в 3 направлениях».

Об этом сказала завотделом общего и дошкольного образования Министерства образования Вафа Ягублу.

Она отметила, что учащиеся будут посещать занятия по особому графику: «Одно из полученных предложений заключается в проведении уроков и в субботу. С уменьшением количества уроков в неделю, а также плотности учащихся мы можем достичь оптимального результата даже в очень больших школах».

По словам заведующей отделом, есть родители, которые, испугавшись пандемии, не захотят отправлять в школы своих детей: «Мы подпишем протокол о договоренности с такими родителями. Учащийся должен слушать телеуроки под контролем родителей и подключаться к виртуальным урокам, пусть и по разрозненному графику, но всё же участвовать в малых и больших суммативах. С учетом того, что группа родителей не будет отправлять в школу своих детей, нам удастся снизить плотность учащихся».

Minval.az