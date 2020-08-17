Стали известны имена, которые наиболее часто давали в Азербайджане детям, родившимся в июле этого года.

Как сообщили в Министерстве юстиции, мальчикам, родившимся в июле, наиболее часто давали имена Юсиф (209), Угур (201), Али (171), Гусейн (162), Мухаммед (129), Омар (128), Мурад (115), Рауль (100), Айхан (95) и Тунар (87).

Сообщается, что девочкам наиболее часто давали имена Захра (224), Зейнаб (160), Айлин (151), Марьям (140), Фатима (137), Нурай (124), Нилай (121), Мелек (117), Инджи (112) и Айла (104).

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