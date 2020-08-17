17 августа состоялась совместная конференция Комитета Милли Меджлиса по науке и образованию и Министерства образования в видеоформате.

Как сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса, на конференции были обсуждены вопросы, связанные с возобновлением деятельности учебных заведений в условиях пандемии COVID-19, передает АПА.

В своем выступлении на онлайн конференции министр образования Эмин Амруллаев отметил, что главное, на что обращает внимание руководство страны в нынешней ситуации – это защита здоровья населения. Он рассказал о результатах исследований министерства о том, какими будут темпы инфицирования COVID-19 в случае продолжения учебного процесса в нормальном, обычном порядке и отметил, что это породит определенный риск.

Министр озвучил предложения, внесенные Институтом образования в связи с возобновлением деятельности учебных заведений в новом учебном году. Было отмечено, что Институт образования предлагает проводить дистанционное обучение, эти предложения предусматривают применение смешанных моделей (с обучением онлайн и в классах). Для снижения риска инфицирования к минимуму предусмотрено сократить число учебных дней в неделе, количество учебных часов, число классов.

Председатель комитета Бахтияр Алиев тоже сообщил о целесообразности применения смешанной модели образования.

Выступившие на конференции депутаты высказали свое мнение о предложениях, внесенных Институтом образования.

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