Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-21, днем 26-28 градусов тепла, в Баку ночью 19-21, днем 26-28 градусов тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью — 60-70%, днем 35-40%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 23-24 градуса тепла, в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шыхе – 24-25 градусов тепла.

18 августа в некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, местами ливни, град. Утром в горах будет туман. Будет дуть восточный ветер, местами усилится. Температура воздуха составит ночью 17-21, днем 26-31, в горах ночью 7-12, днем 13-17 градусов тепла.

Minval.az