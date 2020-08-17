Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджана
Согласно распоряжению, следующим военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджана присваиваются высшие воинские звания:
«генерал-лейтенант»:
генерал-майору Аразу Мамед оглу Мамедову
генерал-майору Фирузу Беюкага оглу Ширин-заде
генерал-майору Ниямеддину Магеррам оглу Тагиеву
«генерал-майор»:
полковнику Агшину Рамиз оглу Магеррамову
полковнику Музаффару Алескер оглу Пиризаде.