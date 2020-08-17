Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджана

Согласно распоряжению, следующим военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджана присваиваются высшие воинские звания:

«генерал-лейтенант»:

генерал-майору Аразу Мамед оглу Мамедову

генерал-майору Фирузу Беюкага оглу Ширин-заде

генерал-майору Ниямеддину Магеррам оглу Тагиеву

«генерал-майор»:

полковнику Агшину Рамиз оглу Магеррамову

полковнику Музаффару Алескер оглу Пиризаде.

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