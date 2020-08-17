Президент Ильхам Алиев отозвал с должности посла Азербайджана в Грузии Дурсуна Гасанова и назначил Фаика Гулиева новым послом.

Гулиев освобожден с должности заместителя главы Госкомитета по работе с диаспорой.

Minval.az