ООО BakuBus с понедельника, 17 августа, открыло в столице новый автобусный экспресс-маршрут — № M10.

Как сообщил руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, конечными остановками автобусов нового маршрута являются поселок Мардакян Хазарского района и станция метро «Нариман Нариманов».

Автобусы будут следовать по следующему маршруту: станция метро «Нариман Нариманов» — проспект Гейдара Алиева – станция метро «Кероглу» — трасса Баку-Международный аэропорт Гейдар Алиев – Мардакянский круг – улица Есенина – железнодорожная станция в поселке Мардакян и в обратном направлении.

ООО BakuBus вывело на линию современные автобусы марки İVECO (длиной 12 метров), оплата в них будет производиться только посредством BakıKart. При необходимости на линию будут выведены и автобусы с «гармошкой» длиной 18 метров. В день новый маршрут сможет перевозить 13 тысяч пассажиров.

Minval.az