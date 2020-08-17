Велосипедисты, не имеющие защитных шлемов и светоотражающих элементов нарушают правила дорожного движения.

Об этом заявил глава отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП) при министерстве внутренних дел (МВД) Кямран Алиев, передает Sputnik Азербайджан.

Согласно данным МВД, сотрудники дорожной полиции провели в Шабранском районе рейд в отношении велосипедистов. В результате были выписаны протоколы в отношении девяти человек, которые в дневное и ночное время суток создавали аварийные ситуации, передвигаясь по автомобильным дорогам района.

Как оказалось, проверки в отношении велосипедистов начаты неспроста. Только в июле по стране были сбиты 17 велосипедистов. В результате погибли семеро, получили ранения десять человек. ДТП были зарегистрированы в Бинагадинском, Хазарском районах Баку, а также в Габале, Масаллы, Губе, Агдаше, Гёйгёле, Огузе, Сумгайыте, Джалилабаде, Газахе, Гяндже. В восьми инцидентах пострадали несовершеннолетние, трое из которых скончались.

По словам Кямрана Алиева, в последние месяцы людей, ездящих на велосипедах стало больше, и к сожалению, многие из них не соблюдают правила дорожного движения. В частности, ездят против движения, не останавливаются на красный свет светофора, наезжают на пешеходов, пересекают «зебру» на велосипеде.

«Недостаточно просто купить велосипед и ездить на нем. Есть требования, предписанные законом, которые нужно соблюдать. В первую очередь это обязательное ношение шлемов. Однако ими пользуются немногие. При любом столкновении всегда страдают велосипедисты, а шлем может спасти жизнь человеку. Кроме того, на двухоколесном транспорте в обязательном порядке должны иметься светоотражающие элементы. Их отсутствие, особенно ночью, создает большую угрозу жизни самого велосипедиста», — отметил Алиев.

Наряду с велосипедистами возросло количество нарушителей-доставщиков онлайн покупок на мопедах.

«Например, сегодня в Баку я лично стал свидетелем двух фактов, когда мопеды выехали на встречную полосу, создав реальную угрозу себе и другим участникам дорожного движения. Поэтому велосипедисты и водители мопедов должны знать, что управление этими видами транспортами должно осуществляться в соответствии с правилами дорожного движения. Правила написаны не только для автомобилистов. Их также обязаны соблюдать велосипедисты, пассажиры и пешеходы — все участники дорожного движения», — заявил представитель дорожной полиции.

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