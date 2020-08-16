Во время пандемии у многих из нас снизилось сексуальное влечение. Однако медики и специалисты по сексу считают, что в этом нет ничего удивительного. «Лайфхакер» со ссылкой на издание Еlemental+ приводит основные причины, почему либидо могло надолго уйти.

Психологическая причина

Хотя подробных научных исследований о влиянии пандемии COVID-19 на сексуальное желание масс пока нет, доктор Александра Стоквелл, эксперт по отношениям и сексуальному образованию, отметила, что, судя по её клиентам, «это распространённая проблема, которая коснулась если не каждого человека, то многих».

Главная причина, по мнению Стоквелл, проста: «У вас не может быть хорошего секса, если вы находитесь в постоянном стрессе. Вы должны ощущать комфорт и безопасность. Нетрудно догадаться, почему сейчас людям сложно по-настоящему расслабиться».

Физиологическая причина

Если вы подумали, что все причины только у вас в голове, то это не совсем так. Доктор Джордан Уиггинс, владеющая клиникой женского здоровья в Канаде, отметила, что проблема может быть в кортизоле, или гормоне стресса. Он активизирует организм, готовя его к защите — но природой не предполагалось, что мы будем находиться в этом состоянии повышенной готовности почти полгода подряд.

«Когда уровень кортизола повышен в течение длительного периода времени — скажем, во время всемирной пандемии, — это влияет на весь наш организм: от пищеварительной системы до иммунитета, механизмов запасания подкожного жира и возбуждения».

Ещё 10 лет назад учёные из Техасского университета в Остине провели исследование, которое обнаружило связь между хроническим повышенным уровнем кортизола и снижением либидо. Так, у мужчин при этом снижалась выработка тестостерона — который отвечает за сексуальное влечение у мужчин. У женщин же кортизол вызывает нарушения менструального цикла. Проще говоря, стресс буквально настраивает наш организм против секса.

Пандемия — это тоже причина

Ещё одна, менее очевидная причина — монотонность жизни в последние месяцы. Секс-коуч Лола Джин отмечает, что снижение желания может быть связано с однообразием в других сферах нашей жизни. Она объясняет на своём примере: «Я привыкла ходить в кофейни и спортзал, встречать новых людей и посещать по семь разных мест за день. Без этого я ощущаю себя менее креативной, что отражается и в постели тоже».

Стоквелл с ней согласна: «Мы привыкли менять роли в течение дня: днём мы профессионалы в своей области, вечером — родители, супруги или любовники. Теперь же все эти роли смешались в кашу. Если обычно, возвращаясь вечером домой, мы переполнены историями, то теперь вся жизнь сводится к дому». Она отмечает, что именно смена обстановки и ощущение разных эмоций в течение дня психологически стимулируют нас для общения и близости. У тех, кто остался работать дома, эта часть эмоций оказалась отрезанной.

Уединение тоже стало роскошью. Сейчас дети не ходят в школу и не могут уехать в летний лагерь, и уединиться с супругом может быть сложнее. К тому же, находиться со своим партнёром под одной крышей постоянно так долго — тоже не очень стимулирует. Джин отмечает: «Сейчас я ловлю себя на мысли, что хотела бы проводить с моим партнёром меньше времени, чтобы, когда мы вместе, я уделяла ему всё своё внимание и это время ощущалось по-настоящему особенным. Поэтому важно устраивать свидания и делать вместе что-то более интересное, чем очередной вечер с сериалами».

Что делать, чтобы повысить либидо

На своих курсах Джин учит не ожидать, что либидо поднимется по щелчку от каких-то действий. Это больше похоже на американские горки с неожиданными подъёмами и спадами. Но помочь организму выйти на подъём можно и самостоятельно. Она советует прислушаться к себе и подумать, чего нового вам бы хотелось попробовать. Не стоит выходить за рамки допустимого — не важно, ваши или партнёра, — но креативность и эксперименты могут помочь вновь разжечь огонь.

Также стоит попробовать внимательнее отнестись к себе, больше изучать своё тело — и, возможно, найти новые способы стимуляции, которые вам нравятся. Это может быть более трудоёмким и долгим, но важным опытом. Главное — помнить, что то, что с вами происходит, абсолютно нормально, и вы в своём состоянии далеко не одиноки.

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