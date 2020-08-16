В Азербайджане зарегистрировано 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 178 человек излечились и выписаны домой.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

С конца февраля до сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 34 219 фактов заражения коронавирусной инфекцией, из них 31 875 человек вылечились, 506 скончались.

Число активных больных, проходящих лечение в больницах особого режима, составляет 1838. До сегодняшнего дня проведено 831 755 тестов на выявление новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 5712 за последние сутки.

Minval.az