Работы на третьей станции «фиолетовой» линии (B3) Бакинского метрополитена, расположенной напротив Главного клинического госпиталя Вооруженных Сил (Военного госпиталя) по улице Джейхуна Салимова, находятся на стадии завершения.

Об этом сказал пресс-секретарь ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов. По его словам, работы проводятся под контролем ведомства.

«Станция состоит из трех уровней и в настоящее время завершается строительство участка от уровня земли до уровня платформы. Работы регулируются в соответствии с технологическими процессами. При этом ведутся работы по всем направлениям, связанным со снабжением станции, то есть организацией движения в будущем. Ранее мы сообщили, что установка эскалаторов и лифтов завершена, кроме того, ведутся необходимые коммуникационные работы для организации движения на станции. В настоящее время работы по строительству дорожной инфраструктуры близятся к завершению и находятся под постоянным контролем», — сказал Мамедов.

Он отметил, что после ввода станции в эксплуатацию ожидается ввод в эксплуатацию и Ходжасанского депо.

«Работа в депо Ходжасан также состоит из трех этапов, первый из которых предполагается завершить после передачи в пользование станции B3. В настоящее время проделана очень важная работа по созданию дорожной инфраструктуры на участке от станции «Автовокзал» до Ходжасана», — подчеркнул Бахтияр Мамедов.

Он также затронув ситуацию в связи с пандемией отметил, что большинство оборудования и систем, используемых в Бакинском метрополитене, ввозятся из-за рубежа.

«Часть работы в метро зависит от ситуации за рубежом. Поэтому если ситуация будет развиваться в позитивном направлении, станция «В3″ будет сдана к концу года», — подытожил Бахтияр Мамедов.

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