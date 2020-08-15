Начальник Центра научной практики и обучения Управления медицинской службы Государственного таможенного комитета депутат Рашад Махмудов поделился в Facebook-аккаунте публикацией в связи с выздоровлением от коронавируса заведующего отделением реанимации Учебно-хирургической клиники Медицинского университета Джавида Пашаева.

Как передает АПА, Р.Махмудов сообщил, что 36-летний Дж.Пашаев выздоровел, а также отметил эффективность аппарата ЭКМО при лечении.

Долгое время лечившийся от коронавируса Дж.Пашаев сегодня выписан домой.

Отметим, заведующий отделением реанимации Учебно-хирургической клиники Медицинского университета, инфицированный коронавирусом 36-летний Джавид Пашаев 13 июля был подключен к аппарату ЭКМО. Его лечение находится под контролем первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

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