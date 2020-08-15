Армения продолжает незаконную деятельность на оккупированных территориях Азербайджана, говорится в совместном заявлении министерства иностранных дел и ОАО Azerkosmos.

«В результате мониторинга, проведенного Azerkosmos через спутник «Azersky», подтвержден факт незаконного заселения в оккупированном Кельбаджарском районе. Поселок, строительство которого началось в конце 2019 года, сейчас состоит из 15 домов. Скорость и прогресс строительства предполагают, что этот поселок будет и дальше расширяться. Мы хотели бы сообщить вам, что в рамках такой искусственной политики заселения, в последние годы на оккупированных территориях были также построены такие жилые комплексы, как «Аракамукс» в Джебраиле, «Ариаван» в Лачине, а также были созданы незаконные поселения в Зангилане, селе Ханлыг Губадлинского района», — отмечается в сообщении..

Minval.az