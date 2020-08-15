«Порой в социальных сетях озвучиваются неоднозначные мнения в связи с помощью, оказанной Азербайджаном другим странам. Тот факт, что мнения расходятся, нормально».

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что финансовые выплаты прибывшим из-за рубежа врачам осуществляются в рамках проектов, реализуемых в рамках сотрудничества Азербайджана с этими странами.

«Как Азербайджан помогает другим странам, так и зарубежные страны могут помогать нам. Это крайне позитивная тенденция», — сказал Гаджиев.

Minval.az