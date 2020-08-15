«Рабочая группа из Китая и Италии, которая в настоящее время находится в нашей стране, работает здесь не на платной основе. Они действуют в рамках сотрудничества между странами».

Об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

Она отметила, что в настоящее время есть врачи, которые уже долгое время работают в Азербайджане.

«Мы больше занимаемся мониторингом их медицинской деятельности. Мы можем оценить их помощь, которую они оказывают нам. А с материальной стороны я не смогу ответить на этот вопрос», — цитирует ее АПА.

Minval.az