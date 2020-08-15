После начала использования вакцин в мире предотвращено распространение и других массовых заболеваний. Об этом сегодня на пресс-конференции сказал помощник президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что есть и международные учреждения на уровне доступности вакцин.

«Азербайджан тоже активно участвует в этих инициативах и внимательно следит за процессами. В различных регионах мира страны проводят работу в связи с созданием вакцины. Мы внимательно следим и за работой, проводимой в России. Когда утвержденная на международном уровне вакцина выйдет на рынок, Азербайджан тоже проведет работу по ее приобретению», — цитирует его АПА.

Азербайджан не начал переговоров о закупке вакцины от коронавируса в России, сказала в свою очередь заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, в Баку пристально и тщательно следит за процессами, информацией о разработке каждой вакцины. Однако до фактического применения эти вакцины должны пройти три основных проверочных этапа.

«Потому что мы планируем закупить эти вакцины, только если они полностью безопасны, и эффективны против коронавируса. В данном направлении ведутся обсуждения с международными, известными европейскими компаниями. Однако пока следует ожидать результатов применения вакцины в России. Данные крайне обнадеживающие, но еще рано делать конкретные заключения по использованию этой вакцины», — отметила Гараева (цитата по Тренд).

Minval.az