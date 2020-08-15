Оперативный штаб изучает вопрос открытия учебных заведений, изучается опыт других стран. Об этом на брифинге сказал помощник президента Хикмет Гаджиев.

«Радует, что на организованных Министерством образования форумах этот вопрос обсуждается с участием родителей, экспертов. Говорить о единогласном решении еще очень рано. Здесь должны применяться правила, касающиеся профессиональных школ, средних школ, высших учебных заведений. Этот вопрос серьезно обсуждается и в других странах. Даже в некоторых странах обсуждается вопрос о том, чтобы открыть школы немного позже», — отметил Гаджиев.

Minval.az