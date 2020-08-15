В настоящее время число случаев инфицирования в мире превышает 21 миллион».

Об этом сегодня на пресс-конференции сказал помощник президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, Азербайджан внимательно отслеживает эти процессы.

«В частности, в европейских странах ужесточают карантинный режим и вводят новые карантинные требования. Позитивная тенденция, наблюдаемая в связи с инфицированием в Азербайджане в последние дни, радует нас. Мы добились этого благодаря сдержанности, выдержке граждан. Незначительный рост в статистике за последние дни связан с активным образом жизни населения. В зависимости от тенденции распространения коронавируса в странах снимают отдельные ограничения. Сегодня обнародовано постановление в связи с обслуживанием посетителей в объектах общепита под открытым небом», — цитирует его АПА.

Minval.az