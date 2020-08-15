Сточные воды, сбрасываемые в Каспийское море, можно использовать повторно.

Об этом сказал председатель правления Агентства государственной экологической экспертизы министерства экологии и природных ресурсов Мирсалам Ганбаров.

По его словам, эти воды можно использовать как для полива земель, так и в технических целях.

Представитель министерства в беседе с агенством Тренд сказал, что их ведомство уже имеет такой опыт и в некоторых районах Абшеронского полуострова бытовые сточные воды очищаются для использования в орошении.

Отметив, наличие в Каспийское море определенных экологических проблем, Ганбаров сказал, что в настоящее время море загрязняется большей частью пластовыми водами, возникающими при добыче нефти и других углеводородов, а также бытовыми сточными водами: «Объем этих вод несколько уменьшился. Но на поверхности моря все еще попадаются нефтяные пятна».

Он добавил, что сегодня в северной и северо-западной частях Абшеронского полуострова нет централизованной системы канализации. Кроме того, 19 км водоводов, направленных в Бакинскую бухту и предназначенных для слива дождевой воды, используются и для сброса бытовых сточных вод: «Сегодня Каспийское море загрязнено не только объектами непосредственно на побережье Каспия. На участке береговой линии от Яламы до Астары более 130 стоков».

Ганбаров считает, что для предотвращения сброса сточных вод в Каспийское море во вновь построенных и расширяющихся жилых массивах должны действовать централизованные системы канализации, установлены и расширены сети уже существующих очистных сооружений, увеличены их производственные мощности . В то же время, пластовая вода, образующаяся при добыче углеводородов, должна обрабатываться, а не выливаться в Каспий.

Председатель агентства добавил, что на физических и юридических лиц, сбрасывающих отходы в Каспийское море, налагаются административные штрафы. Неоднократно предупреждены ведомства и предприятия, вызывающие загрязнение Каспийского моря. Этим агентствам установлены сроки для принятия необходимых мер.

Minval.az