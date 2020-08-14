Министерство здравоохранения и Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) продолжают сотрудничество в целях еще большего усиления системы медицинского снабжения Азербайджана.

Как сообщили в ПРООН, в рамках данного сотрудничества были закуплены и переданы Центру инноваций и снабжения страны новые лекарственные препараты (5 130 коробок) для лечения больных туберкулезом.

Указанные лекарства были закуплены в рамках проекта по оказанию поддержки Министерству здравоохранения в усилении системы медицинского снабжения страны.

На сегодняшний день проект оказал поддержку в закупке лекарств для лечения около 7300 больных туберкулезом в Азербайджане.

Minval.az