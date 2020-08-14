В Азербайджане были выявлены и задержаны лица, которые не соблюдали правила самоизоляции, зная, что они инфицированы COVID-19, способствовали передаче вируса другим людям.

Как сообщили в МВД, в результате мероприятий, проведенных полицией в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами, задержаны жители Сальянского района Анар Велиев, Мамед Агаев, его сын Эльвин Агаев, а также жительница Кюрдамирского района Гюлейша Ахмедова.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 УК (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов). Анар Велиев и Эльвин Агаев задержаны решением суда.

Minval.az