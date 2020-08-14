Как сообщала Служба государственной безопасности, задержан посол Азербайджана в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов. Гасанов совершил финансовые нарушения и присвоил крупные суммы государственных средств.

Вместе с тем начали «всплывать» некоторые подробности продажи оружия из Сербии в Армению, причем в этом оказался замешан посол Эльдар Гасанов.

Когда выяснилось о продаже Сербией оружия Армении, многие обвинили в бездействии посла Эльдара Гасанова. Использование Арменией сербского оружия в ходе очередной провокации в направлении Товузского района вызвало широкое обсуждение и недовольства в обществе. Выдвигались самые разные версии. Даже после визита сербской делегации в нашу страну этот вопрос полностью не прояснился. Много говорилось о дружбе и стратегическом союзе между Азербайджаном и Сербией, упоминалось название какой-то мифической третьей страны в деле продажи оружия.

Однако, согласно источникам, посол Эльдар Гасанов косвенно участвовал в продаже оружия из Сербии в Армению, руководствуясь жаждой наживы.

Из-за продолжающегося следствия все детали этого дела не раскрываются. Однако длительное молчание Эльдара Гасанова по этому поводу и поспешные заявления для прессы во время его недавнего визита в Азербайджан вместе с сербской делегацией, во время которых он избегал конкретных вопросов и давал расплывчатые ответы, вытекают из этого факта.

Аресты в системе МИД продолжатся. Есть достоверные сообщения о том, что аресты затронут высокопоставленных чиновников, в том числе нынешних заместителей министров, а также послов и консулов.

Гасанов всегда представлялся в местных СМИ в качестве связанного с Россией чиновника. В политических кругах есть твердое убеждение, что эти обвинения являются обоснованными.

Minval.az