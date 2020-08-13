В связи с внесенными изменениями в уголовное законодательство относительно декриминализации некоторых деяний было изучено около 1 000 дел осужденных по Пенитенциарной и Пробационной службе и, рассмотрев представленные в суды представления об осужденных, подпадающих под действие нового закона, уже 100 осужденных были полностью освобождены от наказания.

Как говорится в сообщении Министерства юстиции, сроки наказания 211 осужденных были сокращены или заменены на более легкие виды наказания, дела 63 осужденных были рекомендованы к новым статьям.

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