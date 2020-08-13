Сегодня последний день турецко-азербайджанских совместных военных учений. Завершается первый этап военных учений. Это очень знаменательное событие, которое еще раз демонстрирует наше единство, братство. В течение нескольких дней в различных городах нашей страны проходят учения. Эти учения имеют огромное значение с точки зрения военного сотрудничества, в то же время они очень важны и полезны для укрепления связей между людьми, братства между народами.

Об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая 13 августа делегацию во главе с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

«Это – традиция. Как вам известно, ежегодно как в Азербайджане, так и в Турции проходит более 10 совместных учений. Поэтому их проведение – обычное явление. Искать здесь какое-то чрезвычайное обстоятельство не нужно. Мы тоже наблюдаем, что эти учения вызывают обеспокоенность в некоторых странах. Но никаких оснований для этого нет. Это – очередное проявление турецко-азербайджанского единства, братства», — сказал глава государства, слова которого приводит АЗЕРТАДЖ.

«Наше взаимодействие, сотрудничество в военной и военно-технической сфере, как и во всех областях, стремительно развивается. Не секрет, что в настоящее время Турция обладает мощным военно-промышленным потенциалом, которым пользуемся и мы. Мы очень рады тому, что Турция сегодня производит самое современное оружие и военную технику. Конечно, мы, как это было до сегодняшнего дня, хотим и дальше использовать эти возможности», — добавил Алиев.

«Уверен, что в ближайшее время Турция, как во всех остальных сферах, станет для нас партнером номер один и в области военно-технического сотрудничества. Как вам известно, наши связи в политической, экономической и других областях являются примером для всех стран. Вы знаете, я неоднократно говорил, что сегодня в мире нет таких близких друг другу стран, как Турция и Азербайджан. Это правда. Это реальность, основанная на исторических и этнических корнях, в то же время мы – две братские страны — своей политикой еще более укрепили это единство», — подчеркнул президент Ильхам Алиев.

Minval.az