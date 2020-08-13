Объем затрат компании BTC Co (оператор по строительству и эксплуатации нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, БТД) в I-ом полугодии 2020 года по проекту БТД сократился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 7,5% — до $62 млн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе BTC Co.

«При этом, операционные расходы на деятельность трубопровода в январе-июне 2020 года составили $48 млн (спад на 12,7%), капитальные — $14 млн (рост на 16,6%)», — отметил представитель компании.

По данным BTC Co, с момента ввода нефтепровода БТД в эксплуатацию 4 июня 2006 года и по состоянию на конец I-го полугодия 2020 года из порта Джейхан отгружено 4,526 тыс. танкеров, т.е. по БТД на мировые рынки за этот период доставлено 462 млн тонн нефти и конденсата (свыше 3,47 млрд баррелей).

В I-ом полугодии 2020 года по нефтепроводу БТД транспортировано 15 млн тонн нефти и конденсата (свыше 113 млн баррелей), из порта Джейхан отгружено 145 танкеров.

Участниками проекта являются: BP (30,1%); SOCAR (25%); MOL (8,9%); Equinor (8,71%); TPAO (6,53%); ENI (5%); ExxonMobil (2,5%), Itochu (3,4%); INPEX (2,5%), Total (5%) и ONGC (2,36%).

В настоящее время по нефтепроводу БТД прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз. Также по БТД осуществляется прокачка нефти из Туркменистана, Казахстана и России.

Протяженность нефтепровода БТД составляет 1768 км, из них в Азербайджане –443 км, в Грузии – 248 км, а в Турции – 1077 км. Пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти в сутки.

Minval.az