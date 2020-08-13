Миллиардер и президент компании Crocus Group Араз Агаларов признался, что в условиях пандемии коронавируса его бизнес несет огромные убытки.

По словам Агаларова, введенные ограничения оказали негативное влияние на все проекты в портфеле компании. По предварительным оценкам, ущерб Crocus Group может составить 3,5 – 4 млрд руб. Информацию приводит «Конкурент».

При этом, сказал Агаларов, компания не проводила массовых сокращений сотрудников и платила полную заработную плату всем, кто выходил на работу. Те же, кто остался дома по причине возрастных ограничений или наличия хронических заболеваний, получали 70% заработной платы.

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