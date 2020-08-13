«Если будет принято решение об организации обучения в общеобразовательных школах, то в определенных рамках, с соблюдением санитарно-гигиенических правил и требований учебный процесс может продолжаться».

Об этом сказал заместитель директора Института образования, заслуженный учитель Анвар Аббасов.

По его словам, которые приводит АПА, предлагается проводить занятия два раза в неделю: «То есть, не проводить уроки каждый день. В таком случае происходит сокращение часов, в частности, в районах, входящих в «оранжевую» зону. Например, для I класса можно проводить 6-7 часов занятий, а для XI класса – 8 часов. «Оранжевая» зона отличается от «желтой». В «желтой» зоне можно проводить 11-12 часов занятий для I классов».

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