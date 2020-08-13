В первом полугодии этого года операционные расходы по деятельности «Шахдениз» составили 409 млн. долларов, капитальные расходы — 452 млн. долларов.

Большая часть капитальных расходов относится к проекту «Шахдениз-2», сообщает АПА.

В течение второго квартала продолжались поставки газа с месторождения «Шахдениз» на рынки Азербайджана (SOCAR), Грузии (GOGC), Турции (BOTAŞ) и компании БТД — для многочисленных объектов.

В целом за первые шесть месяцев года с месторождения — с платформ «Шахдениз Альфа» и «Шахдениз Браво» было добыто около 9,4 млрд. кубометров газа и 1,9 млн. тонн (15,4 млн. баррелей) конденсата.

Мощность существующих установок в настоящее время составляет 56 млн. кубометров в день (более 20 млрд. в год).

Участниками проекта «Шахдениз» являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).

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