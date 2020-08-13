«Президент Армении Армен Саркисян заявляет, что Севрский договор — законный международный и de facto действующий документ. Премьер Армении Никол Пашинян считает этот договор историческим фактом, который якобы отражает пройденный путь к восстановлению армянской государственности. Но нынешние руководители Армении почему-то забывают, что этот документ является клочком бумаги, так как он не вступил в силу. Более того, в 1921 году был заключен Московский договор, а в 1923 году — Лозаннский, которые фактически отправили Севрский договор в утиль».

Об этом заявил политолог Фуад Ахундов.

По его словам, тот факт, что руководители Армении постоянно вспоминают Севрский договор, преследует главную цель — иметь хоть какое-то законное обоснование для территориальных претензий к соседним странам.

Ахундов отметил, что возвеличиванием Севрского договора, а значит не признанием Лозаннского договора, власти Армении фактически повторяют путь Адольфа Гитлера, который не признавал Версальский договор и предъявлял территориальные претензии соседям Германии.

«Нацистская Германия не признавала Версальский договор по итогам Первой мировой войны и, в конечном, итоге Гитлер в одностороннем порядке вышел из этого договора в 1935 году и начал кампанию по наращиванию военного потенциала страны и подготовке к войне. Какие последствия этого имело – мы все прекрасно знаем. Тоже самое делают и власти Армении, отказываясь признавать Лозаннский договор и постоянно вспоминая про Севрский договор, по которому Армения должна была получить большие территории от Турции. Тем самым, можно провести некоторую параллель. Апеллируя к Севрскому договору, Армения хочет показать законность всех ее территориальных претензий и действий, в том числе и военных против Азербайджана. Мы сегодня это видим на фоне постоянных территориальных претензий Армении к Азербайджану, Турции и Грузии», — подчеркнул Ф.Ахундов.

Ахундов добавил, что преувеличивая значение Севрского договора, власти Армении также продолжают политику героизации нацизма. «Сегодня в Армении героизируют таких нацистских последователей как Нжде и Дро и такая политика является государственной. Нжде установлен памятник в центре Еревана и, несмотря на многочисленные призывы мирового сообщества демонтировать его, тот же Пашинян с пеной у рта защищает этого фашиста, всячески прикрывая его деяния и называя героем», — сказал Ф.Ахундов.

Ахундов призвал руководителей Армении, наконец, проявить силу воли и отказаться от мании величия, политики национализма, от территориальных претензий к соседям и наладить с ними нормальные отношения. «В противном случае, руководителей Армении ждет та же участь, что и постигла Гитлера и его нацистскую Германию», — резюмировал Ф.Ахундов.

Minval.az