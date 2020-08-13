В середине августа будет прохладно.

Об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. Сообщается, что август – самый жаркий летний месяц. В последние десятилетия самые высокие показатели температуры и самые длительные жаркие периоды были отмечены именно в этом месяце. В отличие от прошлых лет, в этом году в Баку всего 1 раз было жарче 35 градусов. С начала месяца до сегодняшнего дня в течение 5 дней средняя температура была ниже климатической нормы на 2,3 градуса.

Такая погода обусловлена проникновением в наш регион воздушных атмосферных масс с юга России, со стороны Черного моря.

Очередной прохладный период будет наблюдаться с 14 августа до конца второй декады месяца. На фоне временами усиливающегося северного ветра температура воздуха понизится и будет ниже многолетней климатической нормы. В столице температура воздуха не будет превышать 25-30 градусов. В районах временами ожидаются дожди.

Minval.az