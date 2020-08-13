Масштабы антикоррупционных арестов, произведенных Службой государственной безопасности в Министерстве иностранных дел 3 и 10 марта, растут. После ареста начальника управления МИД Фархада Моллазаде и начальника Консульского управления МИД Фаига Багирова ожидается, что к расследованию будут привлечены и другие высокопоставленные чиновники и заместители министра.

Нам стали известны новые сенсационные факты, которые выявлены в уголовном деле, возбужденном после задержаний в МИДе. Следствие выявило финансово-экономические нарушения как в самом министерстве, так и в посольствах Азербайджана в разных странах, постоянных представительствах и консульствах. В настоящее время Министерство финансов проводит проверки для определения конкретного объема финансовых нарушений, связанных с масштабными присвоениями. По предварительным результатам проверок, незаконно присвоены миллионы манатов. В связи с этим в ближайшие дни к следствию будут привлечены некоторые дипломаты. Среди них есть имена, хорошо знакомые общественности. Также ожидаются резонансные аресты.

Накануне два заместителя министра иностранных дел — Рамиз Гасанов и Надир Гусейнов — были вызваны в Службу государственной безопасности в связи с нарушениями в МИД и длительное время допрашивались. По результатам расследования в ближайшие дни ожидается арест должностных лиц из высшего руководства МИД.

Правда Гасанов опроверг эту информацию. Он даже заявил, что якобы «курирует совершенно иную сферу» и «никак не связан с арестованными лицами». Однако на официальном сайте министерства есть информация о курируемой Гасановым сфере, а также сфере, курируемой Надиром Гусейновым.

Известно, что Н.Гусейнов работает замминистра с 24 ноября 2010 года. Он курировал Консульский отдел. А брат Р.Гасанова Дурсун Гасанов уже несколько лет возглавляет наше посольство в Грузии.

Бывший глава пресс-службы МИД Эльхан Полухов — шурин заместителя министра. В настоящее время он является послом в Бразилии…

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