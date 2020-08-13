Кабинет Министров направил письма в 48 государственных учреждений (министерства, агентства и др.).

Как сообщил руководитель пресс-службы Кабинета Министров Ибрагим Мамедов, в письме, подписанном премьер-министром Али Асадовым 10 августа, указаны три основных момента:

«В письме дано поручение увеличить численность работников, привлекаемых к работе в государственных учреждениях с 20-30% максимум до 50%. Напомню, что в этих госучреждениях к работе привлекались 20% и 30% работников. Этот показатель уже увеличен до 50%. Что касается второго момента, указанного в письме, то дано поручение не привлекать к работе в госучреждениях работников старше 65 лет. И третье, поручено привлекать к работе в госучреждениях работников по недельным графикам, посменно».

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