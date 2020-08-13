Старший преподаватель кафедры физической культуры и спорта Бакинской высшей школы нефти Петр Анатольевич Кувшинов спас двух человек, тонущих в море недалеко от пляжа «Маяк», в районе Северной ГРЕС. Несмотря на сильный ветер и усталость, Петр Кувшинов с помощью жены смог спасти тонущих мать и дочь.

Хотя в помощи нуждались три человека, спасти главу семьи не удалось, так как сильный северный унес их далеко от берега. К сожалению, спасатели МЧС, вытащили на берег уже бездыханное тело отца семейства.

Как сообщили в Бакинской высшей школе нефти, Петр Кувшинов является мастером спорта по водному поло, а также ветераном Карабахской войны. Он также участвовал в международных спортивных мероприятиях, проводимых в нашей стране в последние годы, в качестве опытного тренера. Так, на первых Европейских играх он получил сертификат «Технически ответственное лицо», на четвертых Играх исламской солидарности — сертификат «Тренер национальной сборной Азербайджана по водному поло». Петр Кувшинов добровольно вступил в ряды Азербайджанской национальной армии в 1992 году и доблестно сражался против армянских агрессоров до 1996 года, когда он был тяжело ранен и демобилизован из армии. Он до сих пор носит в своем теле осколки той войны.

Петр Кувшинов, которому два года назад был поставлен диагноз «рак», смог победить болезнь в свои 63 года после 12 курсов химиотерапии. Он впервые после 2 лет реабилитации пошел отдохнуть на пляж и спас жизни людей, несмотря на то, что подверг себя опасности.

Minval.az