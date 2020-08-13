Министры обороны Азербайджана и Турции посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Как сообщили в Министерстве обороны, 12 августа министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар, первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Неджмеддин Садыков, начальник Генерального штаба Турецкой Республики генерал армии Яшар Гюлер и командующие различными родами войск обеих стран посетили Аллею почетного захоронения, Аллею шехидов и Мемориал турецких воинов и возложили венки и цветы к обелискам.

Minval.az