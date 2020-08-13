11 августа 2020 года по приглашению представительства Американского еврейского комитета (АЕК) в Лос-Анджелесе генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе и председатель (дуайен) консульского корпуса в Лос-Анджелесе Насими Агаев выступил с презентацией по Азербайджану на видео-конференции, проведенной с руководителями этой организации, а также членами ее молодежного крыла ACCESS, передает АПА.

Как сообщили в консульстве, в своем выступлении генеральный консул подробно рассказал об истории независимости нашей страны, отметив, что в 1918 году азербайджанский народ создал первую в нашей истории республику — Азербайджанскую Демократическую Республику (АДР), которая вошла в историю как первое светское и демократическое государство в мусульманском мире, а также как первая мусульманская страна, предоставившее женщинам право голосовать.

Затем Н.Агаев подробно проинформировал об армяно-азербайджанском конфликте, оккупационной политике и этнической чистке, проводимой Арменией против нашей страны, последней военной провокации Армении, а также о насилии, совершенной радикальными армянами против членов азербайджанской общины в Лос-Анджелесе 21 июля.

Minval.az