Генеральная прокуратура распространила информацию об убийстве в Барде.

Как говорится в сообщении пресс-службе Генпрокуратуры, в прокуратуру Бардинского района поступила информация о том, что 12 августа около 01:00 Мансур Джамалов был убит, а 3 человека были госпитализированы с различными ранениями.

Сотрудники прокуратуры и полиции с участием судмедэксперта провели осмотр места происшествия, были проведены неотложные следственно-оперативные мероприятия. В ходе расследования было установлено, что на территории села Шоралли возник конфликт между жителями города Барда Ниджатом Азизовым, Адыгёзалем Аббасовым, Мансуром Джамаловым, Рауфом Багировым и другими, личность которых устанавливается следствием. В результате конфликта Мансур Джамалов был убит, а другие были госпитализированы с различными ранениями.

По факту возбуждено уголовное дело, создана следственная группа из опытных сотрудников прокуратуры и полиции. В Бардинский район были командированы должностные лица Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел. С учетом характера совершенного преступления, генеральный прокурор проведение следствия по уголовному делу поручил Следственному управлению Генеральной прокуратуры. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Minval.az