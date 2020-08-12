В Азербайджане фиксируется суточный прирост заболеваемости COVID-19 с начала текущей недели: выявлено еще 93 случая заражения коронавирусом, 202 человека вылечились, сообщает Оперативный штаб при Кабинете Министров.

Два пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 33 824 факта заражения коронавирусной инфекцией. 31 058 человек вылечились, 497 скончались, число активных больных — 2 269.

За последние сутки проведено 8 054 теста на коронавирус, за минувший период — 804 513 тестов.

Minval.az