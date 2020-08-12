Предложено составление нового расписания занятий в средних школах. Расписание предусматривает проведение уроков в I, V и IX классах три раза в неделю, а в других классах — два раза в неделю.

Подобные предложения поступили в Министерство образования от райотделов образования.

В предложениях подчеркивается, что занятия в X и XI классах могут быть организованы в режиме онлайн. В то же время базовые и практические занятия (язык обучения, иностранный язык, математика, химия, физика) будут преподаваться очно, а другие предметы — онлайн-дистанционно (смешанная модель обучения).

Отметим, что занятия в средних школах были приостановлены с 3 марта из-за пандемии коронавируса. Учебный процесс велся в режиме онлайн.

Minval.az