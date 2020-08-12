100 отвечающих современным стандартам новых «Лондонских такси» модели TX с 6-местным салоном Общества с ограниченной ответственностью «Бакинская служба такси» при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий готовы к обслуживанию граждан.

Как сообщает пресс-служба главы государства, 12 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с новыми такси.

Глава государства был проинформирован о характеристиках новых такси.

Было отмечено, что в новых такси созданы полностью безопасные и комфортные условия как для водителей, так и для пассажиров.

Minval.az