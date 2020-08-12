«Список имеющих право на получение единовременной выплаты (190 манатов) 278 тысяч жителей 13 городов и районов, где действует ужесточенный особый карантинный режим, отправлен в соответствующие банки. В ближайшие дни будет начато осуществление выплат».

Об этом сказал заведующий Отделом по связям с общественностью и коммуникациям Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов, передает АПА.

По его словам, указанные средства будут перечислены на банковские карты, выданные банками в мае гражданам для осуществления единовременных выплат, и они получат официальное уведомление об этом.

Единовременные выплаты будут предоставлены безработным и неформально работающим малообеспеченным лицам, потерявшим работу в период особого карантинного режима, у которых зарегистрированный при онлайн-обращении в связи с единовременными выплатами 190 манатов в апреле-мае адрес фактического проживания относится к городам Баку, Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт, Евлах и Абшеронскому, Бардинскому, Геранбойскому, Гейгельскому, Хачмазскому и Сальянскому районам.

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