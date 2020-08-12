Итак, в стране наконец-то открыт долгожданный пляжный сезон, и теперь на пляжах Абшерона практически яблоку негде упасть, на въездах к взморью выстраиваются огромные очереди машин, берег заполнен людьми, естественно, не соблюдающими социальную дистанцию, предписываемую в качестве необходимой меры «Тябибом». Но начнем мы с наболевшей пляжной проблемой, вот уже долгие годы сезонно (и безрезультатно, увы) муссируемой сотрудниками СМИ. И тема эта – мусор, оставляемый на берегу рьяными любителями пляжного отдыха.

А ведь так хорошо все начиналось! Азербайджанские экологи отметили, что из-за строгих карантинных мер, запрещающих гражданам выезжать за город, а ресторанам — работать, морская вода и берег максимально очистились, на берег вернулись птицы, а в морской залив – рыба. Но природа недолго отдыхала, так как с момента открытия пляжного сезона для нее снова начался самый настоящий ад.

Согласно сообщениям СМИ, платные пляжи были оснащены всем необходимым оборудованием и инвентарем, в том числе было установлено много контейнеров для сбора мусора и пищевых отходов. И если на платной территории соблюдается порядок, то о бесплатных пляжах такого уж точно не скажешь: большая людская плотность создает большие проблемы.

Стоит отметить, что пляжи открылись во многих странах Европы, равно как и в соседствующих с Азербайджаном странах, но в отличии от стран европейских пляжи на территории стран бывшего СНГ – грязные в летний сезон, хотя согласно законодательству, нарушители чистоты должны облагаться высокими штрафами. Но, видимо, штрафуют редко, а потому и зарастает песчаный берег отходами, производимыми человеческой деятельностью.

В беседе с местными СМИ депутат Фазиль Мустафа сказал, что пляжи открыты всего несколько дней, но картина по–прежнему не меняется: снова наблюдаются мусорные свалки, граждане не соблюдают правила общественного дистанцирования, не одевают маски.

— Если и дальше все будет развиваться по старому сценарию, виток ковида будет нарастать с новой силой. А это недопустимо, — заявил депутат.

На самом деле, причина пляжного свинства аналогична причине городского свинства: отсутствие воспитания у определенной прослойки населения. Человек может жить в элитном доме, но частью элиты он все равно не станет, если по-прежнему бросает мусор из окон или сорит в лифтах и блоках. То же самое наблюдается и на пляжах: если гражданин приехал на пляж в дорогой статусной машине, это отнюдь не значит, что он чем-то отличается от серой массы, оставляющей на песке арбузные корки, бутылки, пакеты, салфетки или пластиковые пищевые контейнеры. Если человеку с детства – в семье, а затем в школе – не внушили уважение к общественной собственности, к окружающей среде, то рано еще нам говорить о таком высоком понятии, как патриотизм. И сейчас весьма уместно обратиться к людям, бросающим мусор из окон, на тротуары, сорящим в блоках и лифтах, на пляжах и в парках: если вы любите свою страну, то почему загаживаете ее? Почему не уважаете эту землю, труд людей, старающихся сделать Азербайджан чище и уютнее?

И если в цивилизованных странах с «хрюкающими» гражданами борются посредством штрафов, у нас в стране это невозможно, так как положения КоАП попросту игнорируются. А, тем не менее, в Кодекс об административных правонарушениях изменения были внесены еще в 2012 году, и согласно этим изменениям, если водитель выбросит мусор в неположенном месте, то сумма штрафа меняется от 50 до 500 манатов. Штраф за выброс бытового мусора в неустановленных местах для физических лиц — 20 манатов, юридических — 100 манатов и должностных лиц — 500 манатов. И если бы на самом деле эти положения работали бы, то стало бы намного чище. Но нет! Наше общество, уверовавшее в силу своего голоса в социальных сетях, после первого же штрафа начнет возмущаться, что «их права нарушены», «в стране полицейский беспредел», «людям нечего есть, а их штрафуют буквально за пустяки». И примеры уже имеются: не так давно в соцсети нашел поддержку «хрюкающий» гражданин, оштрафованный за семечковую шелуху в парке. Вот в чем настоящий парадокс! Вместо того, чтобы сурово осудить поведение этого человека, пост о нем собрал огромное количество сочувствующих лайков, возмущению не было конца. Как? За что? За такую ерунду – да на 50 манатов? А вот теперь давайте на минуточку представим, что людей, грызущих семечки в парках в сотни раз больше. И давайте представим, какой ущерб они приносят своими действиями облику города. И еще представим их не только оштрафованными, но еще и с мётлами в руках – убирающими за собой мусор. Правда, красивая картина, и главное – показательная для всех остальных любителей свинства?

А потому в КоАП должны быть обязательно внесены важные изменения, касающиеся условий уборки территории нарушителями – в качестве карательной меры. И последующим размещением фотографий этих нарушителей в социальных сетях, если уж сети эти сегодня являются народным рупором, то для многих все эти действия послужат хорошим уроком.

Кроме того, очень часто родители, чьи дети сорят в парках конфетными бумажками и семечками, не только не убирают за ними, но и даже не пытаются сделать замечание, сказать, что так поступать нельзя. Напротив они оправдывают их действия словами «Ушагды да!». Дескать, вырастет – поймет. Но нет, не поймет! Опять же, мы возвращаемся к сказанному выше: если в семье ребенок не получает соответствующего воспитания, то из него вырастает хам, которому наплевать (причем, в буквальном смысле слова) на родной город. Зато он будет кричать – так же, как и его родители – что он «патриот». Но ни о каком патриотизме речи быть не может, если человек не уважает землю, на которой он родился и людей, окружающих его.

Яна Мадатова

Minval.az