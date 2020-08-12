Обнародован прогноз погоды на 13 августа.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет дуть умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 21-24, днем 29-33 градуса тепла, в Баку ночью 21-23, днем 30-32 градуса тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы, 755 мм ртутного столба, относительная влажность – ночью 60-65%, днем 35-40%.

На пляжах Абшеронского полуострова будет дуть умеренный северо-восточный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25 градусов тепла, в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шыхе – 25-26 градусов тепла.

13 августа в северных и западных районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами дожди, град. Утром в горах будет туман. Будет дуть восточный ветер, местами усилится. Температура воздуха составит ночью 19-24, днем 30-35, в горах ночью 9-14, днем 15-20 градусов тепла.

Медико-метеорологический прогноз

13 августа на Абшеронском полуострове ожидается близкий к климатической норме температурный режим, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Minval.az